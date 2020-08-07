Варнава и Хрусталев воссоединились в качестве ведущих нового романтического шоу

В новом романтическом шоу «Секрет» отношения начинаются с самой жесткой правды. Организаторы проекта уверяют, что в нем не будет приторных фраз о любви, зато будут секреты, которые не принято раскрывать при знакомстве. 25 одиноких девушек и 25 холостых молодых людей готовы достать все свои скелеты из шкафа ради того, чтоб встретить «своего человека». Уже в первые минуты знакомства потенциальные половинки откроют друг другу свои самые невероятные секреты, девушки узнают, сколько зарабатывает их будущий партнер, а парни увидят девушек в купальниках. И если после таких откровений пара все-таки единогласно захочет продолжить отношения, то сможет пройти тест на совместимость и получить 100 тысяч рублей.

Ведущие шоу – самые звездные бывшие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Они точно знают, какие секреты нельзя простить и с чем в отношениях невозможно смириться.