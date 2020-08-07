Варнава и Хрусталев воссоединились в качестве ведущих нового романтического шоу
Фото: Starface
В новом романтическом шоу «Секрет» отношения начинаются с самой жесткой правды. Организаторы проекта уверяют, что в нем не будет приторных фраз о любви, зато будут секреты, которые не принято раскрывать при знакомстве. 25 одиноких девушек и 25 холостых молодых людей готовы достать все свои скелеты из шкафа ради того, чтоб встретить «своего человека». Уже в первые минуты знакомства потенциальные половинки откроют друг другу свои самые невероятные секреты, девушки узнают, сколько зарабатывает их будущий партнер, а парни увидят девушек в купальниках. И если после таких откровений пара все-таки единогласно захочет продолжить отношения, то сможет пройти тест на совместимость и получить 100 тысяч рублей.
Ведущие шоу – самые звездные бывшие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Они точно знают, какие секреты нельзя простить и с чем в отношениях невозможно смириться.
Фото: Пресс-служба
«Когда я подробно изучила сценарий, узнала, кто будет принимать участие в шоу и главное, с кем я его буду вести, я, конечно же, согласилась стать ведущей. Потому что любое ведение с Дмитрием Хрусталевым – это подарок судьбы! (смеется). Шоу «Секрет» очень необычное. С возрастом я все больше убеждена, что чем меньше тайн и секретов вы имеет от своего молодого человека, тем спокойнее, комфортнее, доверительнее выстраиваются ваши отношения. Безусловно, какие-то свои женские секретики всегда должны оставаться, но намеренно что-то скрывать не стоит. Доверие и только доверие!», — отметила Екатерина Варнава.
Дмитрий Хрусталев: «Мне очень хотелось иметь свою программу, поэтому я согласился стать ведущим шоу «Секрет». Могу сказать, что на нашем проекте сложилось немало очень странных пар, про которые можно сказать: «Они же абсолютно не подходят друг другу! Как у них могла возникнуть симпатия?» Например, мы с Катей (смеется). «Секрет» - уникальное шоу, где можно заработать денег на собственных недостатках».
Фото: пресс-служба, starface, eastnews, globallookpress
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