Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал тайную свадьбу с участницей «Фабрики»

Напомним, в прошлом году стало известно, что Дмитрий Хрусталев тайно женился на участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марие Гончарук. Сообщалось, что скромная церемония прошла в узком кругу, без лишнего внимания. Позднее телеведущий стал появлять на публике с обручальным кольцом. Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка: всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу.

Мария Гончарук после участия в проекте Константина Меладзе стала солисткой дуэта DINAMA. Сейчас она является участницей группы «Фабрика».

До знакомства с Машей Дмитрий встречался со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, с которой теперь вместе ведет развлекательное шоу, а до нее — с юристом Викторией Дейчук.