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40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился на 29-летней певице Марие Гончарук

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Фото: EAST NEWS
Избранницей известного юмориста стала участница проекта «Хочу в "ВИА Гру"».

Известный телеведущий Дмитрий Хрусталев женился на своей девушке – участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук. Брак стал для 40-летнейго юмориста и его избранницы первым. Церемония прошла в узком кругу, без лишнего внимания, сообщает «СтарХит». Когда произошло радостное событие, издание не уточняет.

Дуэт DINAMA

На фотографиях в Instagram Дмитрий появился с обручальным кольцом уже несколько недель назад.

Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка. Он всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу.

Мария после участия в проекте Константина Меладзе стала солисткой дуэта DINAMA.

До знакомства с Машей Дмитрий он встречался с Екатериной Варнавой, а до нее - с юристом Викторией Дейчук.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface, East News

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