40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился на 29-летней певице Марие Гончарук

Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка. Он всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу.

Мария после участия в проекте Константина Меладзе стала солисткой дуэта DINAMA.

До знакомства с Машей Дмитрий он встречался с Екатериной Варнавой, а до нее - с юристом Викторией Дейчук.