«Хитрая кошечка»: Анастасия Решетова в «дерзком наряде» очаровала подписчиков своей улыбкой

Фолловеры оценили новый снимок экс-возлюбленной знаменитого репера, многие из них предположили, что пост посвящен именно отцу ее ребенка.

«Ты красотка! Тебя не хватает в большом кино!», «Вы очень красивая», «Настоящая, хитрая кошечка», «Невероятная красотка, крутое ожерелье!», «Шикарная!», «Ох, как хороша!», «Красивая, а не шее что-то потрясающее!», «Королева!», «Очень эффектно, Анастасия», — пишут в комментариях.

Напомним, что в октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой, родив сына Ратмира от репера Тимати. Уже сейчас 24-летняя модель может похвастаться стройной фигурой, за которой активно следит в режиме домашних тренировок. Девушка активно ведет свои социальные сети, в которых часто показывает свои модные луки, собирая десятки комплиментов от подписчиков.