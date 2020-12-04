«До кухни и обратно»: Анастасия Решетова блеснула в эффектном кожаном мини и светлых ботфортах
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Анастасия Решетова покорила подписчиков шикарным новым образом — она примерила ультракороткую кожаную мини-юбку в сочетании с трикотажным свитшотом по фигуре и эффектные светлые ботфорты на каблуке. Нарядом Решетова поделилась в сториз.
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Правда, выгуливать его особенно негде — Анастасия отправилась привести в порядок здоровье в загородный медицинский центр, даже расставшись ради этого с сыном Ратмиром, — с детьми там отдыхать нельзя.
«В таком сейчас только до кухни и обратно пройтись», — написала Анастасия.
Ранее в сториз Решетова поделилась процедурами — она принимает иммунный коктейль. Как сообщала Анастасия, отвечая на вопросы поклонников, она снова отказалась от мяса. Как следствие, у нее развилась анемия.
В свободное время Решетова активно отвечает на вопросы поклонников — в сториз она недавно поделилась подробностями личной жизни — после расставания с Тимати у нее никого не было, поскольку Решетова, по ее собственным словам, наслаждалась свободой, которой ей не хватало. Тем не менее она заявила, что общается с мужчинами.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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