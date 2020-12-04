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«До кухни и обратно»: Анастасия Решетова блеснула в эффектном кожаном мини и светлых ботфортах

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Анастасия Решетова, селфи

Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Пикантный образ будущая телезвезда опубликовала в своем Instagram.

Анастасия Решетова покорила подписчиков шикарным новым образом — она примерила ультракороткую кожаную мини-юбку в сочетании с трикотажным свитшотом по фигуре и эффектные светлые ботфорты на каблуке. Нарядом Решетова поделилась в сториз.

Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Правда, выгуливать его особенно негде — Анастасия отправилась привести в порядок здоровье в загородный медицинский центр, даже расставшись ради этого с сыном Ратмиром, — с детьми там отдыхать нельзя.

«В таком сейчас только до кухни и обратно пройтись», — написала Анастасия.

Ранее в сториз Решетова поделилась процедурами — она принимает иммунный коктейль. Как сообщала Анастасия, отвечая на вопросы поклонников, она снова отказалась от мяса. Как следствие, у нее развилась анемия.

В свободное время Решетова активно отвечает на вопросы поклонников — в сториз она недавно поделилась подробностями личной жизни — после расставания с Тимати у нее никого не было, поскольку Решетова, по ее собственным словам, наслаждалась свободой, которой ей не хватало. Тем не менее она заявила, что общается с мужчинами.

Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой

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