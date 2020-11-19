«Ангелочек»: Анастасия Решетова покорила образом в шикарном белом платье

В комментариях восхитились красотой Решетовой, а заодно вспомнили о Тимати – почему он ее не греет:

«Почему Тимон не греет?», «Какая Ангелочка! Где твои крылья?», «Только картины писать! Красота», «Как можно быть такой красивой», «С такой внешностью могла бы кого-нибудь поинтереснее найти. Типа Чичваркина или Дурова», «Очень красивая! Красотка, всегда утонченная, но при этом яркая», «Ну нельзя быть такой красивой!», «Согрейте девочку. И вообще Вам уже пора объявить о свадьбе», «Очень красивая», «Какого черта вы такая красивая?», «Почему такую красавицу, такую неповторимую и и ни с кем несравнимую заоблачную девушку, как ты мучают всякие недостойны люди не стоящие твоего мизинца люди с чёрной душой и не только. Ты пойми тебе не по пути с ними от слова вообще. Будь умницей. Ты лучшая в своём жанре».