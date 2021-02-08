Хирург — об операциях Оксаны Самойловой: «Удаление комков Биша и маммопластика»

Врач-хирург «Института пластической хирургии и косметологии» Тимур Шарвадзе рассказал Peopletalk о возможных пластических операциях, которые могла сделать Оксана Самойлова. «Первое, на что можно обратить внимание, — это аккуратный нос Оксаны, который раньше был с более мясистым кончиком, более утолщенным в концевом отделе. Можно отметить, что не было такой высоты спинки носа. Могу сказать, что выполнена достаточно успешная ринопластика» — поделился он с изданием. Помимо этого, Шарвадзе считает, что Самойловой исправили форму подбородка, сделав его более заостренным. Отмечается, что такого эффекта можно добиться с помощью импланта или филлеров.

Хирург также обратил внимание на то, что жена рэпера изменила верхнюю часть лица, а именно, приподняла брови. Врач предположил, что женщина делала инъекции ботулотоксина или эндоскопическую подтяжку: «Также этого эффекта можно добиться нитевыми методиками».