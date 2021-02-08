Хирург — об операциях Оксаны Самойловой: «Удаление комков Биша и маммопластика»
Фото: @samoylovaoxana / Instagram
Врач-хирург «Института пластической хирургии и косметологии» Тимур Шарвадзе рассказал Peopletalk о возможных пластических операциях, которые могла сделать Оксана Самойлова. «Первое, на что можно обратить внимание, — это аккуратный нос Оксаны, который раньше был с более мясистым кончиком, более утолщенным в концевом отделе. Можно отметить, что не было такой высоты спинки носа. Могу сказать, что выполнена достаточно успешная ринопластика» — поделился он с изданием. Помимо этого, Шарвадзе считает, что Самойловой исправили форму подбородка, сделав его более заостренным. Отмечается, что такого эффекта можно добиться с помощью импланта или филлеров.
Хирург также обратил внимание на то, что жена рэпера изменила верхнюю часть лица, а именно, приподняла брови. Врач предположил, что женщина делала инъекции ботулотоксина или эндоскопическую подтяжку: «Также этого эффекта можно добиться нитевыми методиками».
Тимур также рассказал об эффекте идеальных скул: «Очерченность скулам Оксаны так же может добавлять, скорее всего, выполненное ранее удаление комков Биша. На старых фотографиях видно, что у нее щечки объемные и переход от скулы к щеке более гладкий, едва заметный. Сейчас же яркая граница, с характерным западением под скулами».
Что касается фигуры: «Девушка делала маммопластику, хотя это сложно отследить, так как из-за беременностей грудь часто меняет свою форму, а она мать-героиня, родила четверых детей. Также есть вероятность липоскульптуры тела с прорисовкой рельефов». Однако хирург отметил прекрасную физическую форму Оксаны и ее хорошую генетику.
К слову, недавно мы писали, как Оксана Самойлова показала редкое фото из отпуска с красавицей-мамой: «Мы тут всей бандой». Семья Джигана и Оксаны Самойловой наслаждается отдыхом на Мальдивах, куда они отправились в сопровождении многочисленных родственников.
Фото и видео: @samoylovaoxana / Instagram
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