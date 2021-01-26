Харви Вайнштейна обязали выплатить 17 миллионов долларов компенсации своим жертвам

Жертвы Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах, получат материальную компенсацию. На эти цели будут выделены 17 миллионов долларов, которые поступят после ликвидации компании продюсера The Weinstein Company. Она обанкротилась в 2018 году. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, суд принял решение направить 9,7 миллионов долларов бывшим должностным лицам и директорам. От ответственности за преступления Вайнштейна они освобождены.

На компенсацию претендуют более 50 жертв насилия. В зависимости от тяжести преступления, размер компенсации составит до 500 тысяч долларов.

Харви Вайнштейн был осуждён за сексуальное насилие над более чем 100 девушками, cреди которых были модели и актрисы, в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Лея Сейду, Азия Ардженто и многие другие. Самой младшей из его жертв на тот момент было всего 16 лет. О насилии над девушками стало известно в 2017 году. Актрисы и другие известные женщины инициировали движение под названием #MeToo, в рамках которого каждая женщина, столкнувшаяся с домогательствами, могла поведать о своей проблеме.

За свои преступления ему придется провести в тюрьме 23 года.