Азия Ардженто обвинила режиссера фильмов «Форсаж» в домогательствах

Актриса и режиссер Азия Ардженто выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес режиссера фильмов «Форсаж» и «Три икса» Роба Коэна.

Ардженто заявила, что это случилось во время съемок ленты «Три икса». Режиссер дал актрисе какие-то наркотические вещества для того, чтобы потом воспользоваться ей.

«Тогда я не знала, что произошло. Я проснулась в его постели голой», — вспомнила актриса.

Представители Коэна отрицают все обвинения и уже выступили с опровержением слов Ардженто.

«Мистер Коэн категорически отрицает обвинения Азии Ардженто в насилии. Во время совместной работы у них были прекрасные рабочие отношения, мистер Коэн считал ее своим другом, так что эти заявления о событиях 2002 года обескураживают, особенно с учетом того, что мы узнали о ней в последние годы», - цитирует слова представителя издание Deadline.

Ранее Азия Ардженто выступила с обвинением в домогательствах в отношении известного продюсера Харви Вайнштейна, вместе с другими актрисами, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Леа Сейду и другие.