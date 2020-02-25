В Нью-Йорке во время очередного заседания по громкому делу Харви Вайнштейна суд присяжных вынес вердикт: продюсер виновен в изнасиловании третьей степени и преступных действиях сексуального характера. 67-летнего Вайнштейна признали виновным по трем пунктам обвинения из пяти. По обвинению в половых преступлениях с «хищническим» характером его оправдали. Если бы вину экс-продюсера признали и в этом случае, то ему грозил бы пожизненный срок. Но и перспектива получить Вайнштейном 25 лет тюрьмы выглядит как пожизненный срок, учитывая его возраст и состояние здоровья.Бывшего светилу Голливуда признали виновным по делам Джессики Манн и Мириам Хейли. 42-летняя Хейли обвинила его в том, что в 2006 году он силой склонил ее к оральному сексу. В то время она работала ассистентом продюсера популярного шоу «Проект Подиум». Бывшая модель и актриса Джессика Манн заявляла, что Вайнштейн изнасиловал ее в марте 2013 года.К обсуждению приговора присяжные приступили еще 18 февраля. В течение нескольких дней они не могли прийти к общему решению. Она заново знакомились с документами допросов пострадавших, и только 24 февраля огласили свой вердикт.Теперь Вайнштейн будет дожидаться приговора суда. Также его ожидает суд в Лос-Анджелесе по четырем обвинениям в противозаконном сексуальном поведении. Следователи несколько месяцев общались с потенциальными свидетелями, чтобы выяснить, готовы ли они поддержать обвинение. Напомним, скандал с участием продюсера начался в 2017 году. Тогда издание The New Yorker опубликовало запись разговора Вайнштейна с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез. В 2015 году девушка обратилась в полицию с жалобой на домогательства со стороны продюсера. В следующий раз она пришла на встречу с ним с «жучком». На записи Вайнштейн практически признался в своем поведении. Прикосновения к телу девушки он объяснил тем, что «привык так себя вести».Сразу же после огласки скандала десятки женщин заявили о том, что пострадали от действий Вайнштейна. Среди его жертв оказались: Ума Турман, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Сальма Хайек и другие известные и не очень женщины.После разгоревшегося скандала и начатого расследования от продюсера ушла жена Джорджина Чапман, которая родила ему сына и дочь. Также Вайнштейна уволили из его же продюсерской компании и исключили «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Фото: Getty Images, East News, Luiz Rampelotto/ Global Look press, InstagramВидео: ABC NewsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!