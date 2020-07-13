Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом и спровоцировала разговоры о скорой свадьбе

В конце июня певица Кети Топурия и ее возлюбленный, бизнесмен Лев Деньгов, побывали на дне рождения общей подруги. Платье, которое выбрала знаменитость, спровоцировало слухи о ее беременности, однако фотографии, которые она показала в своем блоге позже, заставили фанатов спорить, ждет певица второго ребенка или нет.

Другие кадры, на которых Кети активно демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом, спровоцировали волну слухов о ее скорой свадьбе.