passion.ru

Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом и спровоцировала разговоры о скорой свадьбе

33-летняя солистка группы «А'Студио» Кети Топурия активно демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом на фоне слухов о второй беременности.

В конце июня певица Кети Топурия и ее возлюбленный, бизнесмен Лев Деньгов, побывали на дне рождения общей подруги. Платье, которое выбрала знаменитость, спровоцировало слухи о ее беременности, однако фотографии, которые она показала в своем блоге позже, заставили фанатов спорить, ждет певица второго ребенка или нет.

Другие кадры, на которых Кети активно демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом, спровоцировали волну слухов о ее скорой свадьбе.

Похоже, светские сплетники забыли другое фото, которое Топурия публиковала почти год назад.

Что это — очередное признание певицы в любви к массивным украшениям или действительно намек на скорую свадьбу?

Будем следить за развитием событий.

Фото и видео: Instagram/@keti_one_official

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!