Кети Топурия сверкнула роскошным кольцом и спровоцировала разговоры о скорой свадьбе
В конце июня певица Кети Топурия и ее возлюбленный, бизнесмен Лев Деньгов, побывали на дне рождения общей подруги. Платье, которое выбрала знаменитость, спровоцировало слухи о ее беременности, однако фотографии, которые она показала в своем блоге позже, заставили фанатов спорить, ждет певица второго ребенка или нет.
Другие кадры, на которых Кети активно демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом, спровоцировали волну слухов о ее скорой свадьбе.
Похоже, светские сплетники забыли другое фото, которое Топурия публиковала почти год назад.
Что это — очередное признание певицы в любви к массивным украшениям или действительно намек на скорую свадьбу?
Будем следить за развитием событий.
Фото и видео: Instagram/@keti_one_official
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