Кети Топурия блеснула в сверкающем облегающем платье с декольте и собрала комплименты фанатов: «Икона стиля»

33-летняя Кети Топурия давно слывет иконой стиля. Причем, так считают не только ее поклонники, но и те, кто хоть однажды видел ее на сцене. Каждое ее появление на публике вызывает одобрение, ведь певица всегда идеально одета. И большинство своих нарядов Топурия придумывает сама.

Опубликовав в Instagram очередное фото, Кети получила немало комплиментов. На снимке солистка группы A`Studio блеснула в облегающем сверкающем платье нежного оттенка. Наряд на тонких бретелях и с декольте подчеркнул красоту и идеальную фигуру певицы.