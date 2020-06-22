Кети Топурия блеснула в сверкающем облегающем платье с декольте и собрала комплименты фанатов: «Икона стиля»
Фото: Instagram Кети Топурии
33-летняя Кети Топурия давно слывет иконой стиля. Причем, так считают не только ее поклонники, но и те, кто хоть однажды видел ее на сцене. Каждое ее появление на публике вызывает одобрение, ведь певица всегда идеально одета. И большинство своих нарядов Топурия придумывает сама.
Опубликовав в Instagram очередное фото, Кети получила немало комплиментов. На снимке солистка группы A`Studio блеснула в облегающем сверкающем платье нежного оттенка. Наряд на тонких бретелях и с декольте подчеркнул красоту и идеальную фигуру певицы.
«Вы икона стиля однозначно», «Красота», «Кети, какой вы секс», «Красивое», «О боже, красота у тебя неземная», «Прекрасна», «Какое платье — очень красивое», «Это платье — просто отвал всего», «Охо! Какое крутое летнее платье и фасон, и цвет, и модель — шикарно все», — получила Кети Топурия заслуженные комплименты.
Ранее певица показывала в социальной сети и другие яркие и необычные образы. Так, она впечатлила фанатов снимком в белой шубе и с объемными косами, показывала дерзкий образ с пышным сарафаном и армейскими берцами и хвасталась стройной фигурой в «цветочном» мини-платье.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии
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