Кети Топурия впечатлила фанатов необычным образом в белой шубе и с объемными косами

«Самая красивая в мире», «Снежная королева», «Классная», — написали Кети в комментариях.

Артистка в Instagram также ответила на вопросы от подписчиков. Она призналась, что мечтает родить еще двоих детей (у Топурии уже есть 4-летняя дочь Оливия). «Я всегда хотела много детей, дай бог у меня все получится», — сказала она.

Топурию также спросили, сколько килограммов она набрала во время беременности, как следит за фигурой и волосами. «Во время беременности я набрала 17 кг, но благодаря моим тонким рукам и ногам этого не было заметно», — рассказала Кети.

Она призналась, что у нее нет секретов красоты: волосы она моет обычным шампунем и спортом не занимается.

«Месяц назад я пыталась заниматься фитнесом, даже стояла в планке. Но на этом все», — призналась звезда.

На вопрос, что она в первую очередь сделает, когда закончится режим самоизоляции, Кети Топурия не задумываясь ответила: «Ногти! Я больше не могу!»