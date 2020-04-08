Кети Топурия впечатлила фанатов необычным образом в белой шубе и с объемными косами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Кети Топурия поделилась с подписчиками кадром из красивой фотосессии. Для нее стилисты придумали артистке необычный образ: одели Кети в белую одежду, заплели объемные косы, нанесли яркий макияж. А изюминкой стало колечко в губе.
«Самая красивая в мире», «Снежная королева», «Классная», — написали Кети в комментариях.
Артистка в Instagram также ответила на вопросы от подписчиков. Она призналась, что мечтает родить еще двоих детей (у Топурии уже есть 4-летняя дочь Оливия). «Я всегда хотела много детей, дай бог у меня все получится», — сказала она.
Топурию также спросили, сколько килограммов она набрала во время беременности, как следит за фигурой и волосами. «Во время беременности я набрала 17 кг, но благодаря моим тонким рукам и ногам этого не было заметно», — рассказала Кети.
Она призналась, что у нее нет секретов красоты: волосы она моет обычным шампунем и спортом не занимается.
«Месяц назад я пыталась заниматься фитнесом, даже стояла в планке. Но на этом все», — призналась звезда.
На вопрос, что она в первую очередь сделает, когда закончится режим самоизоляции, Кети Топурия не задумываясь ответила: «Ногти! Я больше не могу!»
Фото и видео: Instagram
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