Кети Топурия похвасталась стройной фигурой в «цветочном» мини-платье
Фото: Instagram
Солистка группы A'Studio поделилась селфи в своем Instagram. Звезда позирует в экстремально коротком платье с контрастным растительным принтом на черном фоне. Приталенный фасон, декольтированный верх и длина мини подчеркнули стройную фигуру певицы. Образ Кети Топурии дополнили лаконичные украшения, нюдовый мейкап и прическа с крупными естественными локонами.
Поклонники не жалели комплиментов. «Платье — восторг!», «Ангельски красивая», «Ты прекрасна», «Ну прям самая-самая красивая девушка на земле», «Вы потрясающая!», «Ангельски красивая», «Сногсшибательно прекрасна» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни Кети Топурии и о других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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