Кети Топурия похвасталась стройной фигурой в «цветочном» мини-платье

Поклонники не жалели комплиментов. «Платье — восторг!», «Ангельски красивая», «Ты прекрасна», «Ну прям самая-самая красивая девушка на земле», «Вы потрясающая!», «Ангельски красивая», «Сногсшибательно прекрасна» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни Кети Топурии и о других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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