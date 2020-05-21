Кети Топурия показала дерзкий образ с пышным сарафаном и армейскими берцами

Фолловеры отметили и стильный look, и стройную фигуру Кети Топурии. «Всегда стильная!», «Сарафан зачетный», «Ну что за красота!», «Грубая женственность — всегда удачное сочетание», «Куколка!», «Сногсшибательная красота» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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