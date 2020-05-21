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Кети Топурия показала дерзкий образ с пышным сарафаном и армейскими берцами

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Кети Топурия в пышном сарафане и массивных берцах

Фото: Instagram

Кети Топурия показала остромодный look с маленьким черным платьем. 33-летняя певица поделилась способом нескучно обыграть total black, замиксовав женственный наряд со смелым милитари.

Кети поделилась новым селфи в Instagram. На снимке звезда позирует в коротком пышном сарафане с рукавами-крылышками и вырезом-каре. Дополнением к расслабленному аутфиту стали остромодные ботинки Prada в лучших традициях милитари — с массивной подошвой, грубой шнуровкой и накладными карманами. Дерзкий наряд сбалансировала прическа с распущенными и уложенными набок волосами и естественный макияж с акцентом на глазах.

Фолловеры отметили и стильный look, и стройную фигуру Кети Топурии. «Всегда стильная!», «Сарафан зачетный», «Ну что за красота!», «Грубая женственность — всегда удачное сочетание», «Куколка!», «Сногсшибательная красота» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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