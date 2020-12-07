Кэти Перри похвасталась пышными формами в «бронзовом» платье
Фото: Instagram @katyperry
Перри позирует в мерцающем платье бронзового цвета. Градус соблазнительности повышают детали: глубокое декольте и лиф без бретелей, акцент на талии и роскошные переливающиеся текстуры. Наряд свободного силуэта дополняют необычные рукава-крылья, которые крепятся к акцентным браслетам. Финальные штрихи — стейтмент-серьги, спускающиеся к линии плеч. «Металлической» гамме аутфита вторит мерцающий мейкап с «кошачьими» стрелками, а венчает образ прическа с распущенными волосами и крупными локонами на одну сторону.
Поклонники не жалели комплиментов для любимой певицы. «Выглядите, как богиня», «Идеальна!», «Ваша улыбка потрясающая», «Королева красоты», «Прекрасна, Кэти», «Лучшая мама в мире!», «Такая милая!», — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали о модных приемах, которыми пользуется Кэти Перри. Подробный гид по стилю звезды ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @katyperry
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!