Кэти Перри похвасталась пышными формами в «бронзовом» платье

Перри позирует в мерцающем платье бронзового цвета. Градус соблазнительности повышают детали: глубокое декольте и лиф без бретелей, акцент на талии и роскошные переливающиеся текстуры. Наряд свободного силуэта дополняют необычные рукава-крылья, которые крепятся к акцентным браслетам. Финальные штрихи — стейтмент-серьги, спускающиеся к линии плеч. «Металлической» гамме аутфита вторит мерцающий мейкап с «кошачьими» стрелками, а венчает образ прическа с распущенными волосами и крупными локонами на одну сторону.