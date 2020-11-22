«Каждый год отмечаем свадьбу»: Ирина Гринева примерила свадебное платье в честь годовщины венчания

В этом году у супругов особая дата. «Мы повенчались в день Архангела Михаила. Десять лет. Светлый день», — написала звезда.

Для торжества Гринева выбрала белоснежное платье с открытыми плечами, а дополнили нежный образ фата в пол, диадема, молочные лодочки на шпильке и красивый букет из белых цветочков.

Максим Шабалин нарядился в костюм-тройку темно-коричневого цвета.

Поклонники пары пришли в восторг от их красоты и элегантности. Они засыпали звездную чету поздравлениями.

«Счастья и любви вам!», «Очень красивые! На вас очень приятно смотреть!», «Пусть Господь хранит вашу любовь долгие лета», «Какие вы чудесные! Счастья вам на долгие годы», «Совет да любовь», – написали очарованные поклонники.