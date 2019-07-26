46-летняя Ирина Гринева продемонстрировала идеальную фигуру на пляже

Многие звезды уходят летом в отпуска. Актриса Ирина Гринева — не исключение. Обычно актриса отдыхает с супругом Максимом Шабалиным, за которого вышла замуж в 2010 году, и дочерью Василисой, которая родилась спустя три года. Уже не первый год их поездки начинаются на минорной ноте.

«Наконец с третьей попытки мы долетели до Ялты, бывает такое когда все складывается против твоих намерений, опоздали два раза с Василисой на самолет, первый раз по вине горе-таксиста, всем это знакомо, когда бедные водители ни знают ни русского языка, ни дороги, да собственно ничего, никаких навыков вообще, кроме умения считать деньги. Ну это отдельна тема про Яндекс Такси, и эту тему я для себя закрыла. Второй раз по вине работника Аэрофлота... Девушка долго говорила по телефону, потом любезно общалась с нами, играла с Василисой и судя по ее поведению мне казалось, что времени у нас еще вагон, но когда мы поставили чемоданы на ленту, вдруг она всплеснула руками — "Ой! А уже заблокировали все! Надо же! Не ожидала. Бегите скорее вы еще можете сдать билет, поменять на другой рейс"... Другой рейс был на следующий день. Василиса в рев — "Мы к папе в Ялту! Нас там он очень ждет! Плакать хотелось и мне... Когда мы вернулись домой с большими чемоданами, заедали стресс мороженным. Конечно самая большая вина была моя, в нашей стране видимо в аэропорт нужно выезжать за сутки», — рассказала звезда.