47-летняя Ирина Гринева похвасталась точеной фигурой в велосипедках

Гринева отправилась заниматься спортом в гиперобъемном свитшоте теплого песочного оттенка. Тотальный oversize в спортивной детали, будто снятой с чужого плеча, компенсирован ультраоблегающими черными шортами-велосипедками, которые подчеркнули точеную фигуру звезды кино. Завершили образ для тренировки массивные беговые кроссовки в контрастной гамме черного и белого. «Не знаю, сколько я пробежала, но будем считать, что 10 км» — похвасталась Ирина.

Комплименты от поклонников не заставили себя ждать. «Ирина, море на вас оказывает магическое действие! Вы прекрасны в счастье и в моменте», «Легкая, красивая позитивная!», «Красота!» — пишут в комментариях. Спортивные достижения актрисы заметны в ее внешнем виде — например, на фестивале «Кинотавр» в сентябре звезда произвела фурор своим появлением в платье цвета острого перца с дерзким разрезом. Подробнее читайте на Passion.ru.