«Идеальная»: Ирина Гринева похвасталась спортивной фигурой на фото в бра и с котом в обнимку
Фото: www.instagram.com/grinevaru/
Ирина Гринева показала в Instagram уютное домашнее фото в обнимку с котом. На снимке она позирует в спортивном топе и шортах, вероятно, сразу после утренней зарядки. Актриса известна своим пристрастием к спортивному образу жизни: она не упускает возможности заняться пробежкой или другим видом активности. И благодаря этому она может похвастаться идеальной спортивной фигурой.
«Василечек, когда была малышкой, не давала мне заниматься, забиралась мне на спину, ну, все мамы знают... Теперь Матисс занимается вместе со мной, в самые сложные физические упражнения любит пощекотать хвостиком, типа: "Малышка, расслабься"», — рассказала Ирина в подписи к фото.
Фото: www.instagram.com/grinevaru/
«Идеальная», «Ах, какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты совершенство... Знать, что ты идеал!», «Шикарная», «Вы очень красивая, хотя в кино я видела вас в стервозных ролях. Очень нравился Максим. Не так давно узнала, что вы вместе. Красота и любовь спасет мир Счастья вашей семье», «Самый клевый вид отягощения для упражнений», «Прекрасные оба», «Самая красивая актриса!», — полетели комментарии под публикацией.
Спорт — образ жизни в семье Ирины Гриневой. Ее супруг Максим Шабалин — чемпион мира и Европы по фигурному катанию. Они поженились в 2010 году и сразу же обвенчались. У пары растет 7-летняя дочь Василиса.
Ирина Гринева снялась в 52 фильмах («Доктор Лиза», «Я остаюсь», «Возвращение домой», «Таинственная страсть» и других) и сыграла множество ролей на театральной сцене.
Фото и видео: Instagram Ирины Гриневой
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