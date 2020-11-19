«Идеальная»: Ирина Гринева похвасталась спортивной фигурой на фото в бра и с котом в обнимку

Ирина Гринева показала в Instagram уютное домашнее фото в обнимку с котом. На снимке она позирует в спортивном топе и шортах, вероятно, сразу после утренней зарядки. Актриса известна своим пристрастием к спортивному образу жизни: она не упускает возможности заняться пробежкой или другим видом активности. И благодаря этому она может похвастаться идеальной спортивной фигурой.

«Василечек, когда была малышкой, не давала мне заниматься, забиралась мне на спину, ну, все мамы знают... Теперь Матисс занимается вместе со мной, в самые сложные физические упражнения любит пощекотать хвостиком, типа: "Малышка, расслабься"», — рассказала Ирина в подписи к фото.