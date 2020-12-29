Катя Лель в «стальном» платье с декольте и разрезом до бедра похвасталась стройными ногами
Фото: www.instagram.com/katyalelofficial/
Певица Катя Лель показала подписчикам в Instagram образ, в котором будет встречать Новый год. Артистка примерила «стальное» платье с разрезом до бедра и декольте и туфли в тон ему. Наряд позволил Кате Лель похвастаться стройными ногами, и поклонники такую красоту оценили.
«К Новому году готова», — подписала она снимок.
«Богиня», «Просо блеск», «Шикарная», «Катюша, счастья вам в новом году!», «Красотка», «Выглядишь шикарно! Обалдеть можно. С наступающим Новым годом!», «Королева», «Круть», «Катенька, огонь!», «Платье супер», «Очень красивая фигура», — посыпались комплименты в адрес Кати Лель.
Певица часто демонстрирует в социальной сети яркие и необычные образы. Ранее поклонники осыпали ее комплиментами за стройную фигуру в облегающих брюках. Тогда артистка показала, что можно выглядеть привлекательно даже в повседневной одежде. После Катя Лель «зажгла» в эффектном шелковом платье с дерзким разрезом и блеснула в неоновом топе, собрав комплименты.
Фото и видео: Instagram Кати Лель
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