Катя Лель в «стальном» платье с декольте и разрезом до бедра похвасталась стройными ногами

«Богиня», «Просо блеск», «Шикарная», «Катюша, счастья вам в новом году!», «Красотка», «Выглядишь шикарно! Обалдеть можно. С наступающим Новым годом!», «Королева», «Круть», «Катенька, огонь!», «Платье супер», «Очень красивая фигура», — посыпались комплименты в адрес Кати Лель.

Певица часто демонстрирует в социальной сети яркие и необычные образы. Ранее поклонники осыпали ее комплиментами за стройную фигуру в облегающих брюках. Тогда артистка показала, что можно выглядеть привлекательно даже в повседневной одежде. После Катя Лель «зажгла» в эффектном шелковом платье с дерзким разрезом и блеснула в неоновом топе, собрав комплименты.