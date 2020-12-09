Катя Лель зажгла в эффектном шелковом платье с дерзким разрезом
Фото: Instagram @katyalelofficial
Для эфира заметно постройневшая Лель нарядилась в шелковое платье длины мидакси насыщенного алого цвета, который играет разными оттенками на свету. Свободный силуэт и скромный верх без намека на декольте компенсировал дерзкий разрез юбки от бедра. К нежному наряду подобраны плотные черные колготки и грубые ботильоны на брутальной платформе и устойчивых каблуках. Дополнил аутфит набор украшений с серьгами-кисточками и колье. Подчеркнул необычный стиль певицы ультраяркий цвет волос, и одно можно сказать точно: фуксия звезде к лицу.
Поклонники осыпали исполнительницу восторженными комплиментами и теплыми словами. «Катя, платье красивое!», «Супер выглядите», «Образ шикарный», «Вы просто красотка и умница!», «Образ — шик, блеск, красота», «Очаровательна и красива», — пишут в комментариях. О других стильных образах Кати Лель читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @katyalelofficial
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