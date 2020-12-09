Катя Лель зажгла в эффектном шелковом платье с дерзким разрезом

Для эфира заметно постройневшая Лель нарядилась в шелковое платье длины мидакси насыщенного алого цвета, который играет разными оттенками на свету. Свободный силуэт и скромный верх без намека на декольте компенсировал дерзкий разрез юбки от бедра. К нежному наряду подобраны плотные черные колготки и грубые ботильоны на брутальной платформе и устойчивых каблуках. Дополнил аутфит набор украшений с серьгами-кисточками и колье. Подчеркнул необычный стиль певицы ультраяркий цвет волос, и одно можно сказать точно: фуксия звезде к лицу.