Заметно постройневшая Катя Лель блеснула в неоновом топе и собрала комплименты

Лель позирует в окружении цветущего сада, а ее наряд повторяет краски природы. Заметно постройневшая певица составила расслабленный образ с консервативным черным, но нашла способ разбавить его акцентными деталями. На ней — костюм-двойка с широкими укороченными брюками и приталенным жакетом, который звезда замиксовала с неоновым топом оранжевого цвета. Желание отыграться на яркости поддержала и обувь — удобные топсайдеры насыщенного лимонного оттенка. Финальные штрихи — акцентные украшения и очки с линзами-хамелеонами.

Фолловеры осыпали артистку теплыми словами и комплиментами. «Красавица и позитивный человек», «Солнечная, сильная женщина», «Ясная, яркая, лучезарная Катя», «Хороша!», «Девушка-осень», «Стильная красотка», «Хорошая и держит себя в форме», «Прекрасно выглядите», «Классная, задорная, яркая!» — пишут в комментариях.