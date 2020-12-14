46-летняя Катя Лель блеснула стройной фигурой в облегающих брюках

Лель взяла на вооружение черный кашемировый костюм из облегающих брюк и кардигана свободного силуэта с контрастными пуговицами. Дополнили образ брутальные зимние ботинки на грубой тракторной подошве и броские аксессуары — длинное колье-цепь и крупные очки круглой формы — фавориты во многих аутфитов артистки. Акцентном образа стала стильная стрижка с волосами яркого оттенка Барби.

Поклонники щедро одаривали звезду комплиментами. «Как ты здорово выглядишь!», «До чего вы шикарны и позитивны!», «Стильно и со вкусом», «Красота!», — пишут в комментариях. Не так давно певица зажгла в эфире в эффектном шелковом платье с дерзким разрезом. Подробнее об этом и других стильных образах Кати Лель читайте на Passion.ru.