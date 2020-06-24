Катя Гордон похвасталась идеальной фигурой в облегающем сверкающем платье: «Русалка»

«Русалка», «Вы красивая, талантливая, с бесспорно лидерскими качествами. Я слушаю вас и заряжаюсь энергией, оптимизмом, верой в лучшее», «Стильная и шикарная леди — талантливая и красивая», «Катя, вы прекрасны», «Золотая рыбка», «Невероятно красивая... и очень мудрая Катя», «Очень красивое платье и вам идет», «Катя, шикарная!», «От вас даже сарафанное радио в полном восторге», «Красотка», — получила Гордон массу комплиментов.

Ранее Катя Гордон делилась с подписчиками своими секретами красоты. Она отметила: для того, чтобы после 35 лет привлекательно выглядеть, нужно много работать над собой. Также она призналась, что разочаровалась в уколах ботокса: «Это деньги на ветер», — отмечала Гордон.