«Ботокс — это деньги на ветер»: 37-летняя Катя Гордон разочаровалась в уколах красоты

37-летняя журналистка Катя Гордон выглядит намного моложе своих лет. Сегодня она рещила ответить на многочисленные вопросы подписчиц и призналась, что разочаровалась в «уколах красоты».

«Ботокс я не делаю больше года железно, потому что это деньги на ветер откровенно говоря. Во-первых достаточно рискованная история, а во-вторых я очень люблю баню, он у меня выпаривается, в общем два месяца для ботокса или диспорта — мне кажется, это слишком», — призналась звезда.

вместо этого молодая женщина принимает коллаген, витамины, маточное молочко, жень-шень.

«Занимайтесь сексом, любите свою работу», — советует Катя.

Фото: instagram