37-летняя Катя Гордон выходит замуж в четвертый раз

После второго развода с адвокатом Сергеем Жориным Екатерина Гордон предпочитает скрывать своих возлюбленных и подробности личной жизни. Впрочем, похоже, скоро этому придет конец — на днях юрист намекнула, что вновь собралась в ЗАГС.

«У меня никогда не было свадьбы... все время в джинсах, между прочим... неуважительное отношение к ритуалу привело к известному результату... на этот раз надо все сделать по уму», — призналась Гордон в своем микроблоге, опубликовав «атмосферное» фото в белом платье.