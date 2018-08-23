logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

37-летняя Катя Гордон выходит замуж в четвертый раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Катя Гордон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Известная правозащитница, певица и радиоведущая Катя Гордон дала понять, что не так давно приняла предложение руки и сердца от бойфренда.

После второго развода с адвокатом Сергеем Жориным Екатерина Гордон предпочитает скрывать своих возлюбленных и подробности личной жизни. Впрочем, похоже, скоро этому придет конец — на днях юрист намекнула, что вновь собралась в ЗАГС.

«У меня никогда не было свадьбы... все время в джинсах, между прочим... неуважительное отношение к ритуалу привело к известному результату... на этот раз надо все сделать по уму», — призналась Гордон в своем микроблоге, опубликовав «атмосферное» фото в белом платье.

Напомним, Екатерина воспитывает двоих сыновей, 5-летнего Даниила и полуторагодовалого Серафима, но никогда не называла имена отцов мальчиков. Впрочем, о новом избраннике Гордон все же проговорилась, что он бизнесмен. «Мы с любимым не пересекаемся в работе, но вместе выстраиваем наш быт и нашу семью. Для меня это идеальный вариант. Я не нуждаюсь в поддержке в бизнесе, и я не хочу тратить свое время на поддержку его бизнеса», — заявила она в откровенном интервью для «Летидор».

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...