37-летняя Катя Гордон выходит замуж в четвертый раз

После второго развода с адвокатом Сергеем Жориным Екатерина Гордон предпочитает скрывать своих возлюбленных и подробности личной жизни. Впрочем, похоже, скоро этому придет конец — на днях юрист намекнула, что вновь собралась в ЗАГС.
«У меня никогда не было свадьбы... все время в джинсах, между прочим... неуважительное отношение к ритуалу привело к известному результату... на этот раз надо все сделать по уму», — призналась Гордон в своем микроблоге, опубликовав «атмосферное» фото в белом платье.
Напомним, Екатерина воспитывает двоих сыновей, 5-летнего Даниила и полуторагодовалого Серафима, но никогда не называла имена отцов мальчиков. Впрочем, о новом избраннике Гордон все же проговорилась, что он бизнесмен. «Мы с любимым не пересекаемся в работе, но вместе выстраиваем наш быт и нашу семью. Для меня это идеальный вариант. Я не нуждаюсь в поддержке в бизнесе, и я не хочу тратить свое время на поддержку его бизнеса», — заявила она в откровенном интервью для «Летидор».
Фото: Instagram