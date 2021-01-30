Катерина Шпица показала редкое фото возмужавшего сына-красавца

Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей. Пара воспитывает 8-летнего сына.

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица рассказала, почему все еще не замужем. По словам актрисы, она хочет устроить шикарное торжество, но обстоятельства этому препятствуют.