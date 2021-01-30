Катерина Шпица показала редкое фото возмужавшего сына-красавца
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Катерина Шпица редко публикует фото с семьей и оставляет за кадром личную жизнь. Однако в выходные она решила поделиться новым снимком, сделанным с 8-летним сыном. Под фото звезда написала: «Вот любытно, в каком возрасте он меня перерастет. Конечно, до моих 160 см не так уж и далеко, но все же интересно, когда я посмотрю на сына снизу вверх. Делаем ставки, господа: 12,13,14? Когда- нибудь сын будет абсолютно самостоятельно выбирать всё, в том числе образование. А пока я подкидываю разные варианты саморазвития, чтоб показать ему как можно больше направлений роста, помимо физического :))».
Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей. Пара воспитывает 8-летнего сына.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица рассказала, почему все еще не замужем. По словам актрисы, она хочет устроить шикарное торжество, но обстоятельства этому препятствуют.
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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