Катерина Шпица рассказала, почему все еще не замужем

Катерина Шпица давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, Руслана Панова, однако все еще остается только невестой. Сначала девушка замуж не торопилась, решив, что все должно быть в свое время, и вообще брак это всего лишь формальность. Однако они планировали свадьбу на март прошлого года, и она сорвалась, рассказала актриса VokrugTV.

Хотя пышное торжество она не планирует, но хочет прочувствовать событие полностью. Ей хочется после ЗАГСа собрать самых близких, устроить небольшой праздник. Но в период пандемии свадьбу пришлось отменить. Даже сейчас, когда запреты сняты, Катерина и Руслан планировать торжество не решаются, боятся заразить пожилых родственников, которые придут на церемонию бракосочетания.

Кроме того, Шпица не хочет выходить замуж в защитной маске:

«Хочется в этот день чувствовать себя свободными».

Поэтому для того чтобы наконец официально зарегистрировать отношения, будущим молодоженам придется подождать до окончания пандемии.

Несмотря на отсутствие штампов, возлюбленные живут вместе, с ними также живет сын Катерины от бывшего возлюбленного Константина Адаева.