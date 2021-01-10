Катерина Шпица исполнила зажигательный танец в леопардовом комбезе
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Уже несколько дней актриса активно тренируется в танцевальном зале и прорабатывает новые хореографические элементы. В этот раз Катерина Шпица исполнила зажигательный танец в леопардовом комбезе. В ролике звезда написала: «Леопард и обезьяна». Во время активные тренировок она снимает немало фото и видео, которые потом публикует на своей странице в Instagram. Как известно, Катерина стала участницей нового сезона «Танцы со звездами».
Напомним, что в январе 2021 года стартует новый сезон проекта «Танцы со звездами». Традиционно бороться за первое место будут известные актеры и певцы. В этот раз зрители будут следить за прогрессом в танцах, который покажут Катерина Шпица, Екатерина Гусева, рэпер ST, Сергей Лазарев, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Лысенков, Янина Студилина, Евгений Морозов, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Давид Манукян.
Участникам придется проявить себя в классических видах танца, а также в новых для себя стилях. Раскрыть танцевальные таланты актерам и певцам помогут: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица блеснула в атласном корсете и юбке-пачке. В своем микроблоге 35-летняя Катерина Шпица поделилась с подписчиками впечатляющими снимками в женственном образе.
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
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