Катерина Шпица исполнила зажигательный танец в леопардовом комбезе

Напомним, что в январе 2021 года стартует новый сезон проекта «Танцы со звездами». Традиционно бороться за первое место будут известные актеры и певцы. В этот раз зрители будут следить за прогрессом в танцах, который покажут Катерина Шпица, Екатерина Гусева, рэпер ST, Сергей Лазарев, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Лысенков, Янина Студилина, Евгений Морозов, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Давид Манукян.

Участникам придется проявить себя в классических видах танца, а также в новых для себя стилях. Раскрыть танцевальные таланты актерам и певцам помогут: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская.

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица блеснула в атласном корсете и юбке-пачке. В своем микроблоге 35-летняя Катерина Шпица поделилась с подписчиками впечатляющими снимками в женственном образе.