«Золушка на балу»: Катерина Шпица блеснула в атласном корсете и юбке-пачке
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
На новом фото в Instagram актриса запечатлена в атласном коралловом корсете, белоснежной юбке-пачке — образ, очевидно, вдохновлен стилем 1970-х годов. Стилисты Шпицы также сделали ей легкие волны и подобрали натуральный, естественный макияж с легким акцентом на губах. Артистка приняла нежную позу, и поразила фолловеров великолепным результатом проделанной работы над фотосессией.
В комментариях под фотографией хвалят и позу Шпицы, и ее look. «Красотка!», «Принцесса новогодняя», «Богиня, любовь моя», «Какая Вы красивая, женственная!...сама нежность!», «Красивый образ, почти Золушка на балу! Сережки симпатичные!», «Вы здесь на Ассоль из мюзикла М. Дунаевского похожи!», «Катерина, вы такая необычная, искренне милая, волшебная», «Катя, а почему ты такая красивая. Какие бы ты роли не играла положительные и отрицательные, мне они все нравятся!!!», — пишут восхищенные фанаты актрисы.
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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