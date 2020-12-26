«Золушка на балу»: Катерина Шпица блеснула в атласном корсете и юбке-пачке

В комментариях под фотографией хвалят и позу Шпицы, и ее look. «Красотка!», «Принцесса новогодняя», «Богиня, любовь моя», «Какая Вы красивая, женственная!...сама нежность!», «Красивый образ, почти Золушка на балу! Сережки симпатичные!», «Вы здесь на Ассоль из мюзикла М. Дунаевского похожи!», «Катерина, вы такая необычная, искренне милая, волшебная», «Катя, а почему ты такая красивая. Какие бы ты роли не играла положительные и отрицательные, мне они все нравятся!!!», — пишут восхищенные фанаты актрисы.