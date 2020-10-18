Каштановые стрелки и пышные розовые губы: Анна Седокова очаровала Сеть макияжем в осенних тонах
Свою карьеру Анна Седокова начала еще 18 лет назад, за эти годы она успела завоевать сердца миллионов поклонников.На протяжении многих лет они видели звезду в самых разных образах: скромных и сексуальных, дерзких и элегантных, нежных и женственных.
Фанаты смело называют девушку секс-символом. Ее фигура, прическа и макияж всегда безупречны. На своей страничке в социальной сети артистка часто делится с фолловерами красивыми фотографиями.
Так и сегодня, многодетная звездная мать опубликовала фотографию, на которой хорошо виден ее осенний макияж в коричневых оттенках. Визажист подобрал для Анны данный мейкап, потому что он отлично походит под цвет ее глаз и волос. Глаза знаменитости подчеркивают каштановые стрелки, а на верхнее веко девушке нанесли золотые тени. Скулы и щечки Седоковой подчеркнули нежно-розовым румянцем, а губы накрасили глянцевым блеском с шиммером. Образ получился очень эффектным.
«Какая же вы красивая», «Нежная ты наша», «Шикарный макияж, 100 баллов!», «Седокова, ты такая изумительная!», «Очень милая на фото», «Выглядишь как настоящая принцесса»,«Что за секси девушка! Очень красиво с таким мейкапом», - написали подписчики.
К слову, раннее мы писали, что Анна Седокова представила свою книгу. Пару недель назад певица выпустила автобиографию «Я сильная. Я справлюсь», в честь выхода которой состоялась презентация.
Фото: Instagram @annasedokova
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