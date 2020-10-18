Каштановые стрелки и пышные розовые губы: Анна Седокова очаровала Сеть макияжем в осенних тонах

Свою карьеру Анна Седокова начала еще 18 лет назад, за эти годы она успела завоевать сердца миллионов поклонников.На протяжении многих лет они видели звезду в самых разных образах: скромных и сексуальных, дерзких и элегантных, нежных и женственных.

Фанаты смело называют девушку секс-символом. Ее фигура, прическа и макияж всегда безупречны. На своей страничке в социальной сети артистка часто делится с фолловерами красивыми фотографиями.

Так и сегодня, многодетная звездная мать опубликовала фотографию, на которой хорошо виден ее осенний макияж в коричневых оттенках. Визажист подобрал для Анны данный мейкап, потому что он отлично походит под цвет ее глаз и волос. Глаза знаменитости подчеркивают каштановые стрелки, а на верхнее веко девушке нанесли золотые тени. Скулы и щечки Седоковой подчеркнули нежно-розовым румянцем, а губы накрасили глянцевым блеском с шиммером. Образ получился очень эффектным.