Met Gala-2017, прошедший в нью-йоркском Метрополитен-музее, собрал весь Голливуд. Событие не могли пропустить и сестры клана Кардашьян. Однако, если последние четыре года Ким приезжала на гала-вечер в компании мужа Канье Уэста, то в этот раз она была со своими родственницами.

Как пишет портал Daily Mail, ссылаясь на The Sun, причиной отсутствия рэпера на балу стал недавний инцидент с фотографиями его жены, на которых Ким предстала в бикини, во всей красе демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах. После этих снимков на знаменитую попу Кардашьян обрушилась волна критики. Несмотря на то, что Ким пыталась держать себя в руках, это стало для нее тяжелым ударом.

Как рассказал инсайдер, Уэст винит в этом старшую сестру супруги, Кортни, которая, по его словам, наслаждалась этой фотосессией: «Канье помог Ким превратиться в икону моды, он чувствует обиду, что эти фото с Кортни заставили ее выглядеть дешево, повредив ее имени».

Однако есть и другие версии отсутствия артиста. Другой источник рассказал журналу People Magazine, что Уэст пока просто не готов вернуться к светским мероприятиям и решил взять тайм-аут после его срыва и госпитализации в конце прошлого года.

«Здесь нет ничего общего с Met Gala. Дело в стрессе и давлении, которое оказывает красная дорожка. Просто он еще не готов, хотя и добился большого прогресса. Он останется в Лос-Анджелесе вместе со своими детьми. С ним все хорошо, а Ким была не против выйти соло», — поделился инсайдер.

Фото: instagram, global look press