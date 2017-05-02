Его темой стало творчество японского авангардиста Рэй Кавакубо – основательницы марки Comme des Garcons. Гостями этого вечера были многие голливудские звезды, среди которых Наталья Водянова, Наоми Кемпбэлл, Кэти Холмс, Кейт Хадсон, Сальма Хайек и другие.

Организатором этого грандиозного события выступила редактор американского Vogue Анна Винтур, которая вместе с Фарреллом Уильямсом, Жизель Бундхен, Томом Брэди, Кэти Перри и Рэй Каваубо стала сопредседателем Бала Института костюма – 2017.

На балу было множество шикарных нарядов, но и не меньше было не самых удачных образов, которые еще долго будут обсуждать модные критики. Так, Холли Берри появилась в черном прозрачном комбинезоне с длинным шлейфом и золотыми вставками, а вот Мадонна решила облачиться в платье – камуфляж с глубоким декольте, дополнив его грубыми кожаными перчатками. Особое внимание привлекла певица Рианна, которая появилась на красной дорожке в трехмерном цветочном платье из коллекции Comme Des Garcons Fall 2016.

На модном празднике блистали и другие знаменитости. И дело было не только в прекрасных нарядах, но и, так скажем, в состоянии души. Например, Дженнифер Лопес светилась от счастья в компании бейсболиста Алекса Родригеса, с которым впервые вышла в свет. Так же, как и теннисистка Серена Уильямс со своим возлюбленным Алексисом Оганяном, от которого ждет ребенка.

Светское мероприятие было по-настоящему масштабным и зрелищным, а, чтобы увидеть и оценить остальные шикарные или неудачные образы голливудских знаменитостей, заходите в нашу фотогалерею и пишите в комментариях, наряд какой звезды вам понравился больше.

Фото: east news, global look press