На днях Ким и Кортни Кардашьян вместе с подругами отправились загорать на мексиканское побережье. Девушки не стали рассказывать о своем отдыхе подписчикам, вероятно для того, чтобы втайне ото всех насладиться морем. Однако сестрам так и не удалось спрятаться от папарацци. Звезды реалити-шоу попали под объектив камер во время прогулки по берегу, а после снимки их знаменитых пышных форм тут же разлетелись по Интернету.

Фото в разноцветном бикини буквально шокировали поклонников далеко не в хорошем смысле. Дело в том, что к снимкам не притронулась рука опытного фоторедактора, из-за чего фанаты Ким увидели ее «настоящую красоту». Если раньше они любовались идеальными, упругими бедрами звезды, то сейчас отметили странную форму ягодиц и обилие целлюлита на них. В Сети появились негативные комментарии о том, что Ким не мешало бы похудеть и сесть на диету. Кардашьян ответила критикам в Twitter, опубликовав видео, в котором ест мороженое и советует хейтерам отправляться куда подальше.

Однако несмотря на некоторые дефекты, в целом фигура мамы двоих детей находится в отличной форме, благодаря тому, что Ким много месяцев боролась с лишним весом, прибегая к различным диетам. Все же многие поклонники по-другому взглянули на современный эталон красоты, а некоторые и вовсе переосмыслили для себя представления о сексуальности.

А как вам фигура Ким Кардашьян?

Фото: instagram, global look press