passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какие завораживающие линии»: в Сети обсуждают фигуру Анастасии Макеевой в сверкающем платье с открытой спиной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Макеева на Красной площади

Фото: Instagram

Актриса получила немало приятных слов в свой адрес.

В преддверии Нового года многие подводят итоги года уходящего. Не исключение и знаменитости, которые публикуют в Instagram атмосферные фотографии и рассуждают, какими были для них последние 12 месяцев.

Актриса Анастасия Макеева под конец года решила пообщаться и поближе познакомиться со своими подписчиками и узнать у них, чем запомнился 2019-й. Свой пост она сопроводила красивой новогодней фотосессией в сверкающем мини-платье с открытой спиной.

«Давайте поговорим! Каким был для вас этот год? Есть что-то, о чем вы жалеете? Или может чем вы сильно гордитесь? Год был скорее хорошим или плохим? Мне кажется в этом году из-за отсутствия снега и сказки все несколько удрученные и грустные. Давайте поговорим и поднимем себе настроение! Красивое платье? Вот думаю в нем встретить Новый год, что скажете?», — обратилась Анастасия Макеева к подписчикам.

Однако ее фолловеров привлекли не столько разговоры, сколько фигура актрисы, которую тут же принялись обсуждать. Снимки Анастасии всегда вызывают дискуссии: кто-то хвалит ее за женственность и шикарные формы, а кому-то не нравятся ее объемы.

«Вы прекрасны», «Платье красивое», «Платье прелесть, сзади вообще классно», «Какие завораживающие линии», «Вы хорошеете с каждым днем, любовь вам к лицу», «Какая секси», «Как смело», — посыпались комментарии.

Анастасия часто делится с подписчиками порой даже откровенными кадрами. Так, летом во время отдыха на яхте Анастасия в купальнике сделала шпагат и нарвалась на волну негатива. Тогда ее пристыдили за непристойное поведение, не оценив юмор Макеевой. «Пытаюсь представить Элину Быстрицкую в такой позе, и не могу», «Какое несерьезное фото», — посыпалась критика. Однако Анастасия Макеева реагирует на подобные выпады спокойно, отмечая, что фигура ее устраивает на все 100%.

А вам нравится, как выглядит Анастасия?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!