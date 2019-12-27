«Какие завораживающие линии»: в Сети обсуждают фигуру Анастасии Макеевой в сверкающем платье с открытой спиной

Однако ее фолловеров привлекли не столько разговоры, сколько фигура актрисы, которую тут же принялись обсуждать. Снимки Анастасии всегда вызывают дискуссии: кто-то хвалит ее за женственность и шикарные формы, а кому-то не нравятся ее объемы.

«Вы прекрасны», «Платье красивое», «Платье прелесть, сзади вообще классно», «Какие завораживающие линии», «Вы хорошеете с каждым днем, любовь вам к лицу», «Какая секси», «Как смело», — посыпались комментарии.

Анастасия часто делится с подписчиками порой даже откровенными кадрами. Так, летом во время отдыха на яхте Анастасия в купальнике сделала шпагат и нарвалась на волну негатива. Тогда ее пристыдили за непристойное поведение, не оценив юмор Макеевой. «Пытаюсь представить Элину Быстрицкую в такой позе, и не могу», «Какое несерьезное фото», — посыпалась критика. Однако Анастасия Макеева реагирует на подобные выпады спокойно, отмечая, что фигура ее устраивает на все 100%.

А вам нравится, как выглядит Анастасия?