«Какие завораживающие линии»: в Сети обсуждают фигуру Анастасии Макеевой в сверкающем платье с открытой спиной
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Фото: Instagram
В преддверии Нового года многие подводят итоги года уходящего. Не исключение и знаменитости, которые публикуют в Instagram атмосферные фотографии и рассуждают, какими были для них последние 12 месяцев.
Актриса Анастасия Макеева под конец года решила пообщаться и поближе познакомиться со своими подписчиками и узнать у них, чем запомнился 2019-й. Свой пост она сопроводила красивой новогодней фотосессией в сверкающем мини-платье с открытой спиной.
«Давайте поговорим! Каким был для вас этот год? Есть что-то, о чем вы жалеете? Или может чем вы сильно гордитесь? Год был скорее хорошим или плохим? Мне кажется в этом году из-за отсутствия снега и сказки все несколько удрученные и грустные. Давайте поговорим и поднимем себе настроение! Красивое платье? Вот думаю в нем встретить Новый год, что скажете?», — обратилась Анастасия Макеева к подписчикам.
Однако ее фолловеров привлекли не столько разговоры, сколько фигура актрисы, которую тут же принялись обсуждать. Снимки Анастасии всегда вызывают дискуссии: кто-то хвалит ее за женственность и шикарные формы, а кому-то не нравятся ее объемы.
«Вы прекрасны», «Платье красивое», «Платье прелесть, сзади вообще классно», «Какие завораживающие линии», «Вы хорошеете с каждым днем, любовь вам к лицу», «Какая секси», «Как смело», — посыпались комментарии.
Анастасия часто делится с подписчиками порой даже откровенными кадрами. Так, летом во время отдыха на яхте Анастасия в купальнике сделала шпагат и нарвалась на волну негатива. Тогда ее пристыдили за непристойное поведение, не оценив юмор Макеевой. «Пытаюсь представить Элину Быстрицкую в такой позе, и не могу», «Какое несерьезное фото», — посыпалась критика. Однако Анастасия Макеева реагирует на подобные выпады спокойно, отмечая, что фигура ее устраивает на все 100%.
А вам нравится, как выглядит Анастасия?
Фото и видео: Instagram
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