37-летняя Анастасия Макеева показала роскошные формы в узком платье и иронично ответила на критику

«Вот она Кремлевская жизнь! Девушка в красном. 8-го я провела армянский Новый год, а 9-го я имела честь петь на концерте, посвященном героям отечества и предстала я в народном костюме. Как моя профессия умеет меня удивить разными образами», — написала актриса.

«Совершенно разная подача двух стилей. Супер», «Оба образа, они абсолютно противоположны, но с вашим талантом к перевоплощению, очень здорово смотрится все на вас, вы умеете себя припадать и умеете это носить», «Вы магически перевоплощаетесь! Супер женщина», «Русский народный костюм особенный!!! Но в ярком и открытом платье, вы супер секси», «В красном платье образ сумасшедший», «Богиня», «Монро отдыхает», «Леди вамп», «Шикарная девушка в красном, вам очень идет! Яркая, сексуальная красотка», «Вот настоящий стиль женской красоты», «Красный - твой цвет», «Огненная красотка», «Ноги красивые! Фигура супер! Красотка, каких свет не видывал», «Во всех нарядах хороша», — обсуждают поклонники образы звезды.