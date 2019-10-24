«Ах, какие ноги!»: Анастасия Макеева восхитила подписчиков образом с дерзкими сапогами и нежным платьем
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Какое у вас сегодня Настроение? Я люблю осень. Радует и отображает мое настроение мой образ» – комментирует Макеева (орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.). На ней – лаконичное черное платье с контрастным цветочным принтом, которое умело зарифмовано с высокими сапогами из гладкой черной кожи с тиснением «под питона». Образ в духе бохо-шик дополнен рюкзаком с декором из металлических заклепок, крупными солнцезащитными очками квадратной формы и изысканными серьгами-пуссетами.
На фото Анастасия Макеева позирует сидя. В фокусе – стройные ноги, красоту которых отметили многие фолловеры. «Вау! Ноги-ноги-ноги!», «Какие ноги длинные и красивые, аж деть некуда», «Длинные стройные ноги в красивых сапожках украсят любой осенний день и улучшат настроение. Анастасия, вы красотка!», «Ах, какие ноги! Платье классное и сама прелесть» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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