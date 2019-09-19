Анастасия Макеева повторила знаменитый шпагат Анастасии Волочковой и подверглась критике в Сети

Комментарии посыпались десятками: одни хвалили Анастасию за красоту, другие ругали за вульгарность.

«Пытаюсь представить Юлию Борисову, Элину Быстрицкую или Ирину Купченко в таком "распахе" и не могу.Эстетика,нормы,границы,все то,о чем нынешние актриски не слышали,не знают.Советую Вам,Анастасия, в следующий раз не меняя позиции отказаться от белья-рейтинг зашкалит!!!»,

«Такие несерезные фото, не подходит», «У Вас, фигура потрясающая! Чего не скажешь о Волочковой», «шпагат вам ни к чему ,вы и без него прекрасны))», «Не уподобляйтесь волочковым и собчакам, вам это не идет. ..фу», - отметили подписчики.

Несколько дней назад Анастасия посвятила большой пост недоброжелателям. В сообщении к хейтерам актриса отметила, что ее не волнует мнение и оценки посторонних людей, что ее абсолютно устраивает размер своих бедер, а грязь, которую на нее льют, к ней не прилипает.