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Анастасия Макеева повторила знаменитый шпагат Анастасии Волочковой и подверглась критике в Сети

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева

Фото: Instagram

Не все подписчики оценили юмор актрисы.

37-летняя актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время летнего отдыха. Многим из ее поклонников снимки не понравились. На фото Макеева позировала в бикини и при попытке сделать знаменитый шпагат Волочковой на носу яхты.

«Когда шпагата нет,а хочется как Волочкова. Доброе утро ,страна. Лето в ленте продолжается. Ой,сейчас полетят в меня камни,какая это пошлость ,Анастасия!!! Мы были о Вас лучшего мнения.Ой,Вы ужасно неприличны Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения и адской пошлости. Это же невиданно,в купальнике и на пляже», - написала актриса и певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Комментарии посыпались десятками: одни хвалили Анастасию за красоту, другие ругали за вульгарность.

«Пытаюсь представить Юлию Борисову, Элину Быстрицкую или Ирину Купченко в таком "распахе" и не могу.Эстетика,нормы,границы,все то,о чем нынешние актриски не слышали,не знают.Советую Вам,Анастасия, в следующий раз не меняя позиции отказаться от белья-рейтинг зашкалит!!!»,

«Такие несерезные фото, не подходит», «У Вас, фигура потрясающая! Чего не скажешь о Волочковой», «шпагат вам ни к чему ,вы и без него прекрасны))», «Не уподобляйтесь волочковым и собчакам, вам это не идет. ..фу», - отметили подписчики.

Несколько дней назад Анастасия посвятила большой пост недоброжелателям. В сообщении к хейтерам актриса отметила, что ее не волнует мнение и оценки посторонних людей, что ее абсолютно устраивает размер своих бедер, а грязь, которую на нее льют, к ней не прилипает.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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