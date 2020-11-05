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«Какая яркая»: Любовь Успенская впечатлила фанатов молодежным образом в джинсовом комбинезоне

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Любовь Успенская после концерта

Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/

Но традиционно артистка собрала и немало критики в свой адрес от тех, кто обвиняет ее в поведении и выборе одежды не по возрасту.

Королева шансона Любовь Успенская собрала комплименты поклонников после того, как опубликовала в социальной сети фото, где позирует в молодежном образе. 66-летняя певица надела плотную водолазку, джинсовый комбинезон, кепку и нанесла нежный макияж.

Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/

«Великолепная, талантливая женщина, очень ценю вас и ваше творчество. Счастья вам!», «Какая же яркая», «Красотка, молодец, а люди которые пытаются вас опорочить, — это от зависти, так как у них нет такой возможности», «Люба, ты классная», «Какая красивая и стильная», «Хочу вам пожелать женского счастья и чтобы в семье все было хорошо! Дни ваши были наполнены творчеством и позитивом! Вы классная!», — похвалили Успенскую поклонники.

Но досталась ей и изрядная доля критики: «Когда уже вы все наконец рассыплетесь назло скрепляющим вас пластическим хирургам?», «О дочери подумайте, ей бедной плохо», «Совсем некрасиво», — написали недоброжелатели.

Артистка привыкла к критике и старается не обращать на нее внимания. «Я вижу, как люди встречают меня на концертах, какими глазами смотрят мужчины, значит, я им нравлюсь», — говорит она и добавляет, что назло злопыхателям переделает в себе все, что только возможно.

Однако Любовь Успенскую по-прежнему задевают обвинения в том, что она плохая мать. Несколько месяцев назад в семье артистки произошел скандал. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии. А артистка в свою очередь заявила, что у ее ребенка нарушена психика. До сих пор они так и не помирились.

«Этот человек для меня умер, — сказала со слезами на глазах Любовь Успенская в недавнем интервью. — Но я хочу усыновить ребенка из детдома, чтобы дать себе еще возможность стать матерью». Впрочем, подобные заявления певица делала уже не раз.

Фото и видео: Instagram Любови Успенской, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev/ Global Look press, кадры программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

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