«Какая яркая»: Любовь Успенская впечатлила фанатов молодежным образом в джинсовом комбинезоне

«Великолепная, талантливая женщина, очень ценю вас и ваше творчество. Счастья вам!», «Какая же яркая», «Красотка, молодец, а люди которые пытаются вас опорочить, — это от зависти, так как у них нет такой возможности», «Люба, ты классная», «Какая красивая и стильная», «Хочу вам пожелать женского счастья и чтобы в семье все было хорошо! Дни ваши были наполнены творчеством и позитивом! Вы классная!», — похвалили Успенскую поклонники.

Но досталась ей и изрядная доля критики: «Когда уже вы все наконец рассыплетесь назло скрепляющим вас пластическим хирургам?», «О дочери подумайте, ей бедной плохо», «Совсем некрасиво», — написали недоброжелатели.

Артистка привыкла к критике и старается не обращать на нее внимания. «Я вижу, как люди встречают меня на концертах, какими глазами смотрят мужчины, значит, я им нравлюсь», — говорит она и добавляет, что назло злопыхателям переделает в себе все, что только возможно.

Однако Любовь Успенскую по-прежнему задевают обвинения в том, что она плохая мать. Несколько месяцев назад в семье артистки произошел скандал. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии. А артистка в свою очередь заявила, что у ее ребенка нарушена психика. До сих пор они так и не помирились.

«Этот человек для меня умер, — сказала со слезами на глазах Любовь Успенская в недавнем интервью. — Но я хочу усыновить ребенка из детдома, чтобы дать себе еще возможность стать матерью». Впрочем, подобные заявления певица делала уже не раз.