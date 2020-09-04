«Кукла»: 70-летняя Любовь Успенская помолодела до неузнаваемости — и очень собой довольна

Однако на новой серии фотографий, на которых Успенская запечатлена в модельных позах перед выходом на день рождения друзей, видно, что от отека не осталось и следа – знаменитость полностью восстановилась после процедур. Благодаря этому артистка находится в отличном настроении и явно довольна тем, как выглядит. Стоит отметить, певице действительно есть чем гордиться: она находится в прекрасной форме, ее фигура очень подтянутая, а на лице – ни намека на морщины, заломы или возрастные изменения, особенно поражает четкость овала ее лица – невозможно поверить, что Успенской уже 70 лет. Поклонники, естественно, не могли остаться в стороне и засыпали свою любимицу восхищенными комплиментами. Одна из первых похвалила свою подругу Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюк’Oza. Она написала в комментарии под постом королевы шансона: «Кукла!». Ее примеру последовали и другие фолловеры: «Любочка, вы прекрасны», «Молодец, так держать», «В отличной форме, респект», «Красавица!!!», «Ягодка», «Шикарная блондинка», «Круто выглядите», «Любочка, такая молодая, такая красивая!» «Боже, какие формы!»