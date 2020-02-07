«Какая худенькая и нежная»: Анна Нетребко показала, как выглядела в юности, и получила комплименты поклонников

«Какая худенькая и нежная. Откуда только голос шел», — заметила одна из подписчиц оперной дивы. «Голос был такой же, как тело. Правда, меня было слышно», — пошутила в ответ Анна Нетребко.

«Вы красавица. Везде и всегда. В вас очень много жизни!», «Тогда очень красивая, сейчас невозможно шикарная», «Небеса наградили вас, Анна, сполна! Внешность, о которой мечтала бы каждая. И талант, о котором даже и не помечтаешь! Слышать вас — наслаждение. И смотреть на вас — тоже», «Натуральная красавица», — усыпали Анну комплиментами.

Поклонники Анны считают ее самим совершенством и самой красивой женщиной. А недавно Анна дала поводы обсуждать свои образы: один шикарный вечерний наряд, в котором она посетила оперу, и второй — с огромной яркой ушанкой, в которой отдыхала на горнолыжном курорте.

А какой образ Анны Нетребко вам ближе?