«Какая худенькая и нежная»: Анна Нетребко показала, как выглядела в юности, и получила комплименты поклонников
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Фото: Instagram
Анна Нетребко опубликовала в Instagram фотографии своей юности и рассказала о времени учебы в консерватории. Фотографии молоденькой оперной дивы настолько понравились ее поклонникам, что артистку усыпали комплиментами.
«Из архивов. Это моя первая "Травиата". Мне 22 года... Первая Памина и Розина. Все эти роли я перепела, когда мне еще не было 30», — рассказала о достижениях Анна Нетребко.
«Какая худенькая и нежная. Откуда только голос шел», — заметила одна из подписчиц оперной дивы. «Голос был такой же, как тело. Правда, меня было слышно», — пошутила в ответ Анна Нетребко.
«Вы красавица. Везде и всегда. В вас очень много жизни!», «Тогда очень красивая, сейчас невозможно шикарная», «Небеса наградили вас, Анна, сполна! Внешность, о которой мечтала бы каждая. И талант, о котором даже и не помечтаешь! Слышать вас — наслаждение. И смотреть на вас — тоже», «Натуральная красавица», — усыпали Анну комплиментами.
Поклонники Анны считают ее самим совершенством и самой красивой женщиной. А недавно Анна дала поводы обсуждать свои образы: один шикарный вечерний наряд, в котором она посетила оперу, и второй — с огромной яркой ушанкой, в которой отдыхала на горнолыжном курорте.
А какой образ Анны Нетребко вам ближе?
Фото и видео: Instagram
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