Поклонники в восторге от фото Анны Нетребко для Tinder: «Топ-модель мирового уровня»

В последние несколько дней в Instagram набирает популярность флешмоб, в ходе которого пользователи подбирают фотографии для четырех соцсетей, чаще всего — серьезную для Linkedin, нейтральную для Facebook, забавную для Instagram, «горячую» для Tinder. Не остались в стороне от этого и звезды, и снимки некоторых из них вызвали бурный отклик у поклонников.

Так, Анна Нетребко для Tinder выбрала снимок в открывающем живот топе.