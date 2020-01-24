Поклонники в восторге от фото Анны Нетребко для Tinder: «Топ-модель мирового уровня»
я выбрал вместо рекламы.
В последние несколько дней в Instagram набирает популярность флешмоб, в ходе которого пользователи подбирают фотографии для четырех соцсетей, чаще всего — серьезную для Linkedin, нейтральную для Facebook, забавную для Instagram, «горячую» для Tinder. Не остались в стороне от этого и звезды, и снимки некоторых из них вызвали бурный отклик у поклонников.
Так, Анна Нетребко для Tinder выбрала снимок в открывающем живот топе.
«Ах какая Анна💣💣💣💣», «Блеск», «Очень круто. Прям топ модель мирового уровня. Браво», «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша», «Фотка Тиндер очень клевая», «Пошел скачивать тиндер», «Какая вы разная и прекрасная», «Вы такая разная, в своем репертуаре», «Модель! Глядя на вас понимаешь, что в любой профессии вы были бы супер», «Tinder?))))) Вы прекрасны во всех соц сетях! Яркая, классная!!!»
Анна Седокова и Елена Перминова выбрали для этого приложения «горячие» фото. А Ксения Собчак заявила: «В Тиндер-только в каске!!!!))))»
А какое фото выбрали бы вы для сайта знакомств? Пользуетесь ли вы такими платформами?
Фото и видео: instagram
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