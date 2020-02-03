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«С ума сойти!» Анна Нетребко восхитила поклонников эффектным вечерним образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анна Нетребко продолжает удивлять неординарными образами. В одной из последних публикаций в Instagram 48-летняя оперная дива восхитила поклонников вечерним образом с платьем ручной работы и микросумкой из меха.

Звезда посетила Баварскую государственную оперу, подобрав эффектный look по случаю мероприятия. «Как зритель…» — прокомментировала фото певица. На ней – платье-макси с объемными рукавами Джульетты и верхом, расшитым жемчужным орнаментом. На контрасте с дымчато-серой гаммой играет вышивка в виде крупных розовых цветов. С флористическими мотивами перекликается акцентный аксессуар — миниатюрная сумка из меха в тон. Вечерний look завершен роскошными ювелирными украшениями, а прическу дополняет обруч с жемчугом.

Поклонники не скупились на комплименты. «Какой божественный наряд!», «Платье просто вписалось в интерьер театра!», «Красота неописуемая», «Богиня! Платье очень красивое», «Роскошный образ! Анна, вы красавица», «Очень красивая девушка. Платье просто дополнило образ королевы», «Царица!», «С ума сойти, какая вы красавица», «Вы краше всех платьев», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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