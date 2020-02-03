«С ума сойти!» Анна Нетребко восхитила поклонников эффектным вечерним образом

Поклонники не скупились на комплименты. «Какой божественный наряд!», «Платье просто вписалось в интерьер театра!», «Красота неописуемая», «Богиня! Платье очень красивое», «Роскошный образ! Анна, вы красавица», «Очень красивая девушка. Платье просто дополнило образ королевы», «Царица!», «С ума сойти, какая вы красавица», «Вы краше всех платьев», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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