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«Сама провокация»: Анна Нетребко похвасталась эпатажным образом с гигантской ушанкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анна Нетребко отдыхает с семьей на австрийском горнолыжном курорте. Помимо отличной спортивной подготовки, 48-летняя оперная дива демонстрирует и эпатажные образы, не изменяя любви к яркости и нестандартным фасонам.

На этот раз Нетребко восхитила необычным аутфитом для катания на лыжах. Звезда выбрала клетчатый костюм в дымчато-серой гамме, дополнив его массивными ботинками-хайкерами в оттенке кофе с молоком. Главным акцентом образа стала гигантская шапка-ушанка, совместившая несколько неоновых оттенков в технике колор-блок. Затем броский аксессуар Анна заменила темно-синей паркой с капюшоном, отделанным насыщенным канареечно-желтым мехом.

Подписчикам аксессуар явно пришелся по душе. «Шапочка забавная», «Какая яркая! Модница», «Шапка – сама провокация», «Шапка – улет! Сразу захотелось примерить. Восхищаюсь вашим стилем!», «Такие наряды у вас классные. Необычные. Все стильно. Современно, неповторимо», «Какие яркие, красивые. Прям на обложку журнала», «Чудная ушанка», «Очень оригинально выглядите», «Шапка – эмоциональный взрыв восприятия, словом – восторг» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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