«Сама провокация»: Анна Нетребко похвасталась эпатажным образом с гигантской ушанкой

Подписчикам аксессуар явно пришелся по душе. «Шапочка забавная», «Какая яркая! Модница», «Шапка – сама провокация», «Шапка – улет! Сразу захотелось примерить. Восхищаюсь вашим стилем!», «Такие наряды у вас классные. Необычные. Все стильно. Современно, неповторимо», «Какие яркие, красивые. Прям на обложку журнала», «Чудная ушанка», «Очень оригинально выглядите», «Шапка – эмоциональный взрыв восприятия, словом – восторг» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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