Как выглядел Сильвестр Сталлоне до пластических операций и в начале карьеры
Фото: East News
На фильмах с участием Сильвестра Сталлоне выросло целое поколение детей и подростков, рожденных в 1970-1980-х годах. Актера много раз номинировали на самые престижные кинопремии, включая «Оскар», но одновременно с этим он удостаивался попадания в рейтинги самых плохих актеров года.
От коллег по киноцеху Сталлоне всегда отличали не только превосходная физическая форма, но и то, как выглядит его лицо. Майкл Сильвестр Гартенцио Сталлоне появился на свет 6 июля 1946 года с родовой травмой, из-за которой пострадали лицевые нервы. Из-за этого Слай, как его называют поклонники, всю жизнь нечетко разговаривает, а его лицо немного перекошено.
Но даже этот недостаток не помешал ему сделать блестящую карьеру в Голливуде и даже стал его изюминкой.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
Детство Сильвестра Сталлоне было трудным. После развода родителей он сначала остался жить с отцом. Глав семейства не отличался спокойным нравом и детям часто доставалось по пустякам. К тому же сверстники смеялись над внешностью будущей звезды, и ему часто приходилось кулаками отвечать обидчикам. Из-за этого Сталлоне много раз выгоняли из школ.
Уже тогда Сталлоне было две страсти: спорт и кино. Он мечтал играть и знал, что рано или поздно добьется своей цели.
В юношеские годы Сильвестр Сталлоне за неимением возможности посещать спортивные залы с тренажерами, «тягал» все, что попадется под руку — запчасти автомобилей, трубы и другие тяжелые предметы.
После окончания школы для трудных подростков Сильвестр отправился учиться в американский колледж в Швейцарии. Одновременно он работал тренером в спортивном центре и начинал играть в театре.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
После возвращения в США Сталлоне окончательно убедился, что хочет быть актером, и поступил на обучение в университет Майами.
Карьеру накачанный молодой актер с необычной внешностью начал в кино для взрослых. В 1969 году он снялся в фильме «Квадратный корень», а год спустя — в «Итальянском жеребце» (за эту работу получил 200 долларов).
«Рокки», сделавший Сталлоне знаменитым, вышел на экраны в 1976 году. А до этого он успел появиться в нескольких второсортных фильмах, сериалах и одном популярном шоу. для «Рокки» Сильвестр Сталлоне написал сценарий, но снял фильм Джон Г. Эвилдсен. Картина получила три «Оскара» в 1977 году в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж».
Сталлоне и его партнерша Талия Шайр остались без заветных статуэток в номинациях за лучшие мужскую и женскую роли.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
«Рокки-2» 1979 года закрепил успех Сталлоне сценариста, режиссера и актера. С этого момента карьера артиста с нестандартной внешностью стремительно пошла в гору, как и размеры его гонораров.
Период с начала 1980-х и до начала 1990-х годов стал самым плодотворным в карьере Сильвестра Сталлоне. В это десятилетие зрители увидели такие хиты с его участием, как «Ночные ястребы», «Рэмбо: первая кровь», «Рокки-3», «Горный хрусталь», «Рокки-4», «Кобра», «Изо всех сил», «Тюряга», «Танго и Кэш» и другие.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
Личная жизнь Сталлоне была такой же насыщенной, как и профессиональная. В конце 1974 года Сильвестр женился на актрисе Саше Зак. У супругов родились двое сыновей — Сейдж и Серджо. Младшему из них поставили диагноз аутизм, он ведет затворнический образ жизни. Старший пошел по стопам отца, став актером. Но жизнь Сейджа Сталлоне оборвалась в 2012 году, когда ему было 36 лет. Младшего сына Сталлоне нашли мертвым в своем доме. Причиной смерти назвали передозировку обезболивающих (Сейдж лечил зубы и страдал от сильной боли).
Первый брак Сталлоне закончился в начале 1985 года, и уже через несколько месяцев он женился на модели и актрисе Бригитте Нильсен, партнерше по фильму «Кобра». Они прожили вместе меньше года.
В перерывах между браками у Сталлоне были романы с десятками знаменитых женщин (супермоделью Дженис Дикинсон, актрисой Сибилл Шеперд и многими другими).
Фото: East News
В 1997 году Сталлоне связал себя узами брака с моделью Дженнифер Флавин, которая моложе него на 22 года. У супругов есть три дочери, названных именами, начинающимися на букву «С» (инициалы отца): София, Систин и Скарлетт.
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
В начале 90-х Сталлоне продолжает активно сниматься («Рокки-5», «Оскар», «Стой, а то моя мама будет стрелять!», «Скалолаз», «Специалист», «Судья Дредд», «Дневной свет» и другие фильмы).
В этот период Сильвестр Сталлоне, подбиравшийся к 50-летнему юбилею, выглядел прекрасно: он был в отличной физической форме и обладал шармом зрелого привлекательного мужчины. Но несмотря на это он предпринимает первые попытки сохранить ускользающую молодость.
Фото: Kinopoisk.ru
В фильме 1996 года «Дневной свет» зрители все еще видят «натуральное» лицо Сталлоне, а в кинохите 2000 года «Убрать Картера» он уже выглядит иначе. Актер никогда не говорил, что прибегал к услугам пластических хирургов. Но года за годом изменения в его внешности становились все более очевидными, и дело было вовсе не в старении.
Поклонники начинали подозревать, что их кумир делал подтяжку лица. Заметнее всего это было в области век и бровей. От природы у Сталлоне были веки, приспущенные книзу, как у его матери Джеки Сталлоне, кстати, большой любительницы пластических операций.
Сталлоне также делал уколы ботокса, пересадку волос и коррекцию носа. Его внешность в интервью по полочкам раскладывали пластические хирурги. Из-за обильных вмешательств с возрастом лицо стало «плыть».
Фото: www.instagram.com/officialslystallone/
Даже в преклонном возрасте Сталлоне постоянными занятиями спортом поддерживает в форме мощное накачанное тело. Расслабляться ему никак нельзя. За последние 10 лет он снялся в нескольких боевиках, подтвердив, что он и в возрасте за 70 на многое способен. В нескольких фильмах он играл со своими старыми коллегами и друзьями — легендами боевиков — Дольфом Лундгреном, Жаном-Клодом Ван Дамом, Брюсом Уиллисом и другими («Неудержимые», «План побега», «Достань меня, если сожешь», «Крид: наследие Рокки»).
Во время первой волны пандемии коронавируса Сталлоне строго соблюдал режим самоизоляции, выходя из дома лишь за покупками. Тогда Сеть облетели фото, где актера запечатлели в супермаркете. Многие не узнали легендарного Рокки. Он был обросшим, с бородой и полностью седыми волосами. Поклонники даже предположили, что Слай готовится к роли Санта Клауса. Вскоре Сталлоне опубликовал в блоге видео, где рассказал, что во время вынужденного нахождения дома предпочитает отдыхать и выглядеть так, как ему хочется.
Известно, что Сталлоне работает сразу над семью проектами. В 2021 году должен выйти фильмы «Самаритянин» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». О том, когда зрители увидят «Неудержимые-4», «Омерта», «Глаз божий» и «Маленькая Америка», пока неизвестно.
Фото и видео: Instagram Сильвестра Сталлоне, East News, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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