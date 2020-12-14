Как выглядел Сильвестр Сталлоне до пластических операций и в начале карьеры

На фильмах с участием Сильвестра Сталлоне выросло целое поколение детей и подростков, рожденных в 1970-1980-х годах. Актера много раз номинировали на самые престижные кинопремии, включая «Оскар», но одновременно с этим он удостаивался попадания в рейтинги самых плохих актеров года.

От коллег по киноцеху Сталлоне всегда отличали не только превосходная физическая форма, но и то, как выглядит его лицо. Майкл Сильвестр Гартенцио Сталлоне появился на свет 6 июля 1946 года с родовой травмой, из-за которой пострадали лицевые нервы. Из-за этого Слай, как его называют поклонники, всю жизнь нечетко разговаривает, а его лицо немного перекошено.

Но даже этот недостаток не помешал ему сделать блестящую карьеру в Голливуде и даже стал его изюминкой.