Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

«Этим утром мы с братьями потеряли нашу маму Джеки Сталлоне. Она была матерью четверым детям: Томми, Сильвестру, Фрэнки и моей покойной сестре Тони Энн. Она была замечательной женщиной, тренирующейся каждый день, полной мужества и бесстрашия. Она умерла во сне, как и хотела. Не любить ее было сложно, она была очень эксцентричной и яркой личностью.

Она родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне, округ Колумбия, пережила запреты, депрессию и Вторую Мировую войну. Я часами говорил с ней о 1920-1940-х годах. Это был урок истории. Ее ум был острым, как бритва, до самой смерти. Она никогда не носила маску, как настоящая революционерка.

Я тону в слезах и в большом количестве вина. Но когда знаешь кого-то 70 лет, это тяжело и грустно. У нее было семь внуков и 3 правнука. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней как о королеве. Я никогда больше не смогу позвонить маме или заставить ее кричать на меня, из-за того, что я не женился. Но мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама», — трогательно написал Фрэнк Сталлоне.

В последние пару десятилетий Жаклин Сталлоне привлекала внимание светских хроникеров не только как мать знаменитостей, но и как жертва пластики. Переделывать свое лицо Джекки начала еще в 1980-е годы, когда перешагнула рубеж в 50 лет, да так и не смогла остановиться.