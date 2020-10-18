«Как всегда неотразима»: Жасмин поразила поклонников роскошным ярким образом
Артистка отправилась на съёмки телепрограммы «Сегодня вечером». Для этого радостного мероприятия Жасмин выбрала яркий наряд. В эфире Первого канала звезда появится в силуэтном платье морковного цвета.
Над образом знаменитости трудились лучшие стилисты, которые работают в школе известного звездного визажиста Гоар Аветисян.
Длинные волосы восточной красавицы уложили в аккуратный пучок, а макияж сделали максимально естественным. Губы Жасмин накрасили нюдовым цветом, а глаза и скульптуру подчеркнули косметикой темно- коричневых оттенков.
Поклонники пришли в восторг от образа любимой артистки.
«Какая вы красотка, я восхищаюсь вами», «Такой красивый морковный цвет платья», «Королева», «Макияж и причёска просто класс», «Высший пилотаж», «У вас очень интересная восточная внешность. Не зря вас зовут Жасмин. Вы похожи на диснеевскую принцессу», - похвалили ее фолловеры.
К слову, совсем недавно мы писали о том, как знаменитая певица отметила день рождения. 12 октября Жасмин исполнилось 43 года. В честь этого события артистка устроила грандиозный праздник, на который пригласила своих звёздных друзей.
Фото и видео: @jasmin/Instagram
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