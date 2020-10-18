«Как всегда неотразима»: Жасмин поразила поклонников роскошным ярким образом

Над образом знаменитости трудились лучшие стилисты, которые работают в школе известного звездного визажиста Гоар Аветисян.

Длинные волосы восточной красавицы уложили в аккуратный пучок, а макияж сделали максимально естественным. Губы Жасмин накрасили нюдовым цветом, а глаза и скульптуру подчеркнули косметикой темно- коричневых оттенков.

Поклонники пришли в восторг от образа любимой артистки.

«Какая вы красотка, я восхищаюсь вами», «Такой красивый морковный цвет платья», «Королева», «Макияж и причёска просто класс», «Высший пилотаж», «У вас очень интересная восточная внешность. Не зря вас зовут Жасмин. Вы похожи на диснеевскую принцессу», - похвалили ее фолловеры.

К слову, совсем недавно мы писали о том, как знаменитая певица отметила день рождения. 12 октября Жасмин исполнилось 43 года. В честь этого события артистка устроила грандиозный праздник, на который пригласила своих звёздных друзей.