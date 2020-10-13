Навка, Басков, Агутин и другие звезды зажгли на вечеринке в честь дня рождения Жасмин
Фото: Instagram Светланы Ермоловой
Татьяна Навка задорно отплясывала под всеми любимые хиты Леонида Агутина, выступившего на торжестве. «С днем рождения, моя прекрасная Жасмин, которая даже к своему дню сделала подарок для своих поклонников, выпустила клип на песню "Можно"! Дорогая, сегодня, тебе точно можно все!!! Моя прекрасная, талантливая, самая веселая и энергичная, такая внимательная и понимающая подруга, пусть в твоей жизни в небе всегда светят: Солнце Успеха, Луна Любви и миллиарды звезд Таланта, которыми ты наделена!!! 🌞🌝✨ Будь счастлива!!!», — написала олимпийская чемпионка в Instagram.
Любовь Успенская зажгла на сцене, исполнив свои задорные песни и более лирические композиции, появившись перед публикой в блестящем мини-платье и ботфортах.
Сама Жасмин также порадовала гостей своими песнями, а также выступила вместе с Николаем Басковым. Именниница выбрала для вечеринки платье-комбинацию изумрудного оттенка и пиджак в тон. «Счастье. Спасибо всем вам, мои дорогие, вы сделали мой день еще более светлым, счастливым, полным радостных надежд и ожиданий. На год счастливее под солнцем жизни. Спасибо всем за поздравления!», — поблагодарила она всех.
«Южным цветком ворвалась ты на сцену. Яркая, обаятельная восточная красавица, любящая мама своих детей, поздравляю тебя с этим прекрасным Днем! Ты легкая, юморная, с тобой легко на сцене, спасибо за то, что ты есть, здоровья, сил душевных, любви и радости!!», — ранее в числе других знаменитостей поздравил артистку Филипп Киркоров.
Напомним, Жасмин — заслуженная артистка РФ и Дагестана. Она является обладательницей девяти премий «Золотой граммофон» и многих других наград. С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила десять студийных альбомов.
Фото и видео: Instagram
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