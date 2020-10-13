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Навка, Басков, Агутин и другие звезды зажгли на вечеринке в честь дня рождения Жасмин

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Светлана Ермолова, Татьяна Навка, Николай Басков, Жасмин и гостья вечера

Фото: Instagram Светланы Ермоловой

Популярной певице Жасмин 12 октября исполнилось 43 года. По случаю дня рождения знаменитая именинница устроила грандиозную вечеринку, на которую пригласила звездных друзей.

Татьяна Навка задорно отплясывала под всеми любимые хиты Леонида Агутина, выступившего на торжестве. «С днем рождения, моя прекрасная Жасмин, которая даже к своему дню сделала подарок для своих поклонников, выпустила клип на песню "Можно"! Дорогая, сегодня, тебе точно можно все!!! Моя прекрасная, талантливая, самая веселая и энергичная, такая внимательная и понимающая подруга, пусть в твоей жизни в небе всегда светят: Солнце Успеха, Луна Любви и миллиарды звезд Таланта, которыми ты наделена!!! 🌞🌝✨ Будь счастлива!!!», — написала олимпийская чемпионка в Instagram.

Любовь Успенская зажгла на сцене, исполнив свои задорные песни и более лирические композиции, появившись перед публикой в блестящем мини-платье и ботфортах.

Сама Жасмин также порадовала гостей своими песнями, а также выступила вместе с Николаем Басковым. Именниница выбрала для вечеринки платье-комбинацию изумрудного оттенка и пиджак в тон. «Счастье. Спасибо всем вам, мои дорогие, вы сделали мой день еще более светлым, счастливым, полным радостных надежд и ожиданий. На год счастливее под солнцем жизни. Спасибо всем за поздравления!», — поблагодарила она всех.

«Южным цветком ворвалась ты на сцену. Яркая, обаятельная восточная красавица, любящая мама своих детей, поздравляю тебя с этим прекрасным Днем! Ты легкая, юморная, с тобой легко на сцене, спасибо за то, что ты есть, здоровья, сил душевных, любви и радости!!», — ранее в числе других знаменитостей поздравил артистку Филипп Киркоров.

Напомним, Жасмин — заслуженная артистка РФ и Дагестана. Она является обладательницей девяти премий «Золотой граммофон» и многих других наград. С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила десять студийных альбомов.

Фото и видео: Instagram

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