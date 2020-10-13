Навка, Басков, Агутин и другие звезды зажгли на вечеринке в честь дня рождения Жасмин

«Южным цветком ворвалась ты на сцену. Яркая, обаятельная восточная красавица, любящая мама своих детей, поздравляю тебя с этим прекрасным Днем! Ты легкая, юморная, с тобой легко на сцене, спасибо за то, что ты есть, здоровья, сил душевных, любви и радости!!», — ранее в числе других знаменитостей поздравил артистку Филипп Киркоров.

Напомним, Жасмин — заслуженная артистка РФ и Дагестана. Она является обладательницей девяти премий «Золотой граммофон» и многих других наград. С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила десять студийных альбомов.