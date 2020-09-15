«Прям девчонка»: 42-летняя певица Жасмин восхитила фанатов дерзкой фотографией
Многодетная мама Жасмин похвасталась стройной фигурой и дерзким образом.
В последнее время поклонники певицы Жасмин наблюдают за ее преображениями. На днях она показала фото в модном образе от команды Гоар Аветисян, а теперь - кадр с одной из фотосессий.
«Слышь, ты че такая дерзкая, а?», - подписала звезда.
«А тебе идет быть дерзкой», «Прям девчонка», «Шикарный снимок, больше таких», «Какая классная фотография, такие красивые, просто слов нет», - восхитились подписчики.
Фото и видео: Instagram/@jasmin
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