«Прям девчонка»: 42-летняя певица Жасмин восхитила фанатов дерзкой фотографией

В последнее время поклонники певицы Жасмин наблюдают за ее преображениями. На днях она показала фото в модном образе от команды Гоар Аветисян, а теперь - кадр с одной из фотосессий.

«Слышь, ты че такая дерзкая, а?», - подписала звезда.